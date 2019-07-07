Как связать мужской свитер спицами: фото, схемы, узоры и описания моделей для начинающих и опытных вязальщиц

Мужской свитер спицами, 33 модели со схемами и описанием, Вязание для мужчин

Современные мужчины не меньше женщин внимательно следят за тенденциями моды. Они хотят быть стильными, создавать свой уникальный образ, находиться в гармонии с окружающими, обращать на себя внимание слабого пола. С такими задачами легко справляется мужской свитер, связанный спицами, который прекрасно дополняет любой костюмный ансамбль и при этом может согреть в холодный вечер.

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Подбирая себе наряд, сильная половина человечества обычно преследует сразу несколько целей:

выглядеть мужественно,

смотреться представительно,

чувствовать себя комфортно.

Именно такими качествами обладает трикотаж ручной работы. Он всегда остается в тренде, смотрится нарядно и необычно, подчеркивает индивидуальность и чувство вкуса.

Классический, укороченный, удлиненный, объемный, свободный, с воротом, с высоким горлом, с V-образной горловиной, с принтами, с крупной вязкой или косами, в клетку, в полоску… Современные дизайнеры не перестают удивлять разнообразием мужских вязаных моделей на любой возраст и сезон года.

Основное преимущество вязаного свитера – практичность и универсальность. Это отличный вариант как для повседневной носки, так и для деловых встреч.

Небольшое пожелание по выбору моделей

мужчинам зрелого возраста желательно предпочесть классику,

молодым людям можно смело сочетать яркий трикотаж с тоном базовых вещей,

джемпера приглушенного и пастельного цвета подходят к деловой одежде,

необходимо выбирать фасон, соответствующий телосложению будущего владельца. Например, стройные джентльмены могут себе позволить обтягивающие модели.

Вязаный свитер всегда востребован и практичен, поэтому должен быть в гардеробе каждого мужчины. Главное, чтобы хозяин трикотажного изделия чувствовал себя в нем комфортно. Если же вещь связана только для него единственного, то мужчина однозначно будет носить такой свитер с еще большим удовольствием.

Посмотрите на наши модели мужских свитеров, которые связали читатели.

Мужской свитер, связан на заказ. Работа над ним была большущим удовольствием, подготовка долгой, никак не могла определить какие араны будут смотреться лучше, да и особых сложностей хотелось избежать, работа должна приносить удовольствие. Нитки NAKO Nakolet.

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Однажды муж нашел в сети чью-то запись с заголовком «Полцарства за схему» и картинку довольно узнаваемого персонажа из старенького фильма, наряженного рукой неизвестного художника в шикарный свитер. Муж тут же заявил, что хочет такой свитер

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Обратите внимание Мужской свитер – кольчуга связан по мотивам изделия из К/Ф “Последний Богатырь”. Свитер-кольчуга связан из трикотажной пряжи Hoooked, 250гр/120м, спицы №9. Мужской размер 46-48. Узор: лицевые ряды – изнаночные п., изнаночные ряды – лицевые п. Петли по изнаночным рядам связаны “через

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Мужской пуловер связан спицами на размер 50/52 из пряжи VITA CANDY 100% шерсть. Спицы №3. Спинка связана резинкой 2х2 и чулочной вязкой. На полочке и рукавах: резинка 2х2 и узор из аранов и кос. Очень

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Очень быстро из бобинных ниток спицами связала внуку вот такой мужской свитерок. Нитки полушерсть, спицы №4. Вязала от горловины по схеме своего любимого французского реглана. Нитки хорошие, ложатся ровно не скручиваются и на ощупь очень мягкие

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Свитер для мальчика 4х лет. Связан спицами по описанию из инета. Спинка и перед связаны по схеме а рукава лицевой гладью. Пряжа пехорка шерсть с акрилом 50/50; 200м на 100гр. Ушло ровно 300грамм. Резинку вязала один

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Женский и мужской свитера с норвежскими узорами, размеры 48 и 54. Связаны из полушерстяной пряжи “Вита Юнити лайт” трёх цветов – бордового, белого и тёмно-синего. Воротники-гольф выполнены резинкой 1х1, планки и манжеты – резинкой 2х2, рукава со спущенной проймой. Работы Светланы Шевченко.

интересная подборка на knitka.ru Женские Свитера Спицами 24 модели для женщин, без детских моделей

Связала сыну пуловер. Он не любит накрученные модели, поэтому выбрали самую простую. Пряжа “Удачная” (50% шерсть,50% акрил). Ушло 5 мотков (250м в 100гр.). Спицы №2,5. Схемы вязания спицами и выкройка:

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Увидела в интернете мужской свитер, понравился, решила связать сыну. Размер 48, расход пряжи 400 гр., пряжа “Ангора классик ланагольд” (в 100 гр-800 м.), вязала в 2 нитки. Описание: на перед и спину набирала 91 пет. провязала

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Важно Для вязания понадобится: пряжу Color City “Снежный ягненок” в 2 сложения прямые спицы №2,5 и 3 5 пуговиц. Перед началом вязания необходимо измерить мерки. Для расчета петель была использована программа расчета петель на сайте www.mnemosina.ru выкройка

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Свитер мужской для сына связан из полушерсти “Поло” в 100 гр-200 м. Размер 48, расход пряжи до 600 гр. Описание вязания свитера Спина: 48 см.набирала и вязала на 100 пет. узор “путанка 1х1″ 41 см., затем с обеих

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Здравствуйте девочки! Вот связала на зиму сыну мужской пуловерчик. Он у меня не носит изделия ручной работы, предпочитает фирменное из магазина. Уговорила попробовать связать ему свитерок, согласился и вроде остался доволен. Думаю не хуже магазинного получился.

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Актуальное звучание повседневному свитеру молодого человека придает редкий оттенок пряжи. Размер для 14 лет и более. Вам потребуется: 650 гр пряжи брусничного цвета (100% акрил; 230 м/ 100 г); спицы № 3,5 и 4. Плотность вязания мужского пуловера

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Меня зовут Коляда Лариса. Я переводчик и преподаватель английского языка. По образованию филолог-германист. Выросла я в рукодельной семье- мама, бабушка и две тётушки шили, вязали, вышивали. Ещё в дошкольном возрасте бабушка научила меня вязать спицами

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Актуальные модели для наших мужчин!

Размеры: S/M/L/ХL.

Вам потребуется: 650/700/750/800 г терракотовой (automne) пряжи Bergere de France Pur Merinos Francais (100% мериносовой шерсти, 120 м/50 г); спицы № 3,5 и № 4,5.

Дизайн: Bergere de France.

Пуловер с рельефным узором, универсальная вещь на каждый день. Строго и со вкусом.

Размеры джемпера: S / M / L / XL.

Вам потребуется:

Пряжа Bergere de France «Ваronval» (60% шерсть, 40% акрил; 50 г/125 м): 10/10/11/12 мотков арт. 231.291 (светло-синяя).

Спицы № 3 и № 3,5;

2 дополнительные спицы.

Описание и схемы вязания

Связан на 50-52 размер нитками Lyly 100% мерсеризованный хлопок (50 гр 125 м).

Описание и схемы по ссылке

Схемы и описание

Модель из журнала Harry Potter Knits, Special Issue 2013.

Схемы и описание

Размеры: 50/52 (54). Данные для размера 54 стоят в скоб­ках. Если указано только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: по 300 (350) г каменно-серой (цв. 3) и чёрно-коричневой (цв. 22) и 200 г серой (цв, 4) пряжи Lana Grossa ARIA (100% хлоп­ка, 165 м/50 г); прямые спицы №3,5 и № 4; короткие круговые спицы № 3,5.

Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн. Узор из кос: число петель кратно 13 + 4 + кром. Вязать по схеме, на которой приведены лиц. р., в изн. р. вязать петли по рисунку. Повторять 1-й – 12-й р.

Схемы и описание по ссылке

Схемы вязания и описание

Размеры 50-54-56.

Длина изделия: 88-96-106.

Совет Для вязания вам потребуется: 600-750-800 гр пряжи темно-бежевого цвета (100% шерсть; 75м/50гр), 250-300-300 гр меланжевой пряжи.

Размеры: 46/48(52/54)58/60.

Для вязания вам потребуется: пряжа (100% мериносовой шерсти, ок. 80 м/50 г) – 950(1000)1050 г серой и 400(450)450 г голубой; спицы №5 и 5,5; круг. спицы №5 длиной 60 см.

Схемы и описание

Основной узор, это лицевая гладь на которой расположены вертикальные полосы фантазийного узора.

Описание вязания дано на размеры:

XS (S, M, L, XL, XXL)

Окружность груди – 81-87 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137) см,

Окружность груди готового изделия – 95 (103, 114, 123, 135, 144) см,

Длина – 63 (65, 66, 68, 69, 70) см,

Длина шва рукава 46 (47, 47, 47, 48, 48) см.

Для вязания вам потребуются: пряжа Sublime Extra Fine Merino Worsted (100% шерсть; 100 м / 50грамм в мотке) – 13 (14, 14, 15, 17, 18)мотков, спицы № 3.75 и № 4.5, дополнительная спица, 2 держателя петель.

Схемы вязания и описание по ссылке

Размеры: 48/50, 52/54, 56/58, 60-62.

Для вязания вам потребуется: 650-800 гр пряжи (80% акрил, 20% шерсть; 95м/50гр), спицы № 3,5 и 4.

Жаккардовый узор с северными мотивами прекрасно смотрится на легком свитере для отдыха и занятий спортом.

Размеры: 46-56.

Женский или мужской свитер спицами Размер свитера 48-52. Для вязания этого свитера вам потребуется 500 г пряжи: 49% шерсть, 51% акрил, метраж 390 метров в 100 граммах. Спицы 3 мм или 3,5 мм.

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Расход пряжи 670 гр.

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Источник: https://knitka.ru/24804/muzhskoj-sviter-spicami-3.html

Вязание спицами и крючком: схемы, мастер-классы, обучение вязанию

Обратите внимание на этот пуловер для мужчин с высоким воротником и фантазийными узорами. Схемы с описанием вязания.

Размеры: 14 лет/S/M/L

Вам потребуется: 16/17/18/19 мотков Naturel 0380 пряжи Bouton D'Or Evasion (100 % мериносовой шерсти, 135 м/50 г); спицы № 4; 1 дополнительная спица.

Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Современная мода разрушает любые стереотипы. Шапка красного цвета и жакет на молнии — отличный комплект для мужчины связанный спицами.

Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Современные мужчины шикарно смотрятся в свитерах с фантазийными узорами. Мужской свитер с фантазийным узором, схемы с описанием вязания.

Размеры: 1 (на 14 лет)/2 (маленький)/ 3 (средний)/4 (большой)

Вам потребуется: 12/13/14/15 мотков синей (Mer du Nord 0336) пряжи Bouton D'Or Mont Serein (100% шерсти, 128 м/ 50 г); спицы № 4; 1 вспом. спица для кос.

Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Обратите внимание Без узоров невозможно представить себе трикотаж. Мужской пуловер с жаккардовым узором, схема с описанием вязания.

Размеры: 14 лет/S/M/L

Вам потребуется: 7/8/8/9 мотков тёмно-синей Dark Blue 1185, 4/5/5/6 мотков светло-серой Elephant 1253, 2/2/2/3 мотка серой Etain 0196 пряжи Bouton D'Or Evasion (100 % мериносовой шерсти, 135 м/50 г); спицы № 4.

Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Размеры: 40/42, 44/46, 48/50. 52/54 и 56/58

Вам потребуется: 10/11/12/12/13 мотков бежево-серой деграде пряжи Schachenmayr SUMMER OMBRE (48% хлопка, 32% вискозы, 20% акрила, 120 м/50 г); 4/4/S/6/6 мотков белой пряжи Schachenmayr CATANIA DENIM (100% хлопка, 125 м/50 г); спицы № 2,5 и № 3: круговые спицы № 2,5 длиной 40 см; вспом. спица; игла для шерсти. Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Шикарным мужчину делает женщина: сначала она его выбирает, потом одевает, например в такой пуловер с вырезом.

Размеры: 40/42, 44/46, 48/50 и 52/54

Вам потребуется: 16/17/18/19 мотков светло-серой и 1/1/1/1 моток белой пряжи Schachenmayr CATANIA DENIM (100% хлопка, 125 м/50 г); спицы № 2,5 и № 3; круговые спицы № 2,5 длиной 40 см; игла для шерсти.

Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицамиПуловер и шарф с диагональным узором

Размеры: (XXS)XS(S)M(L)XL(XXL)

Вам потребуется: пряжа Sandnes Duo (55% мериносовая шерсть, 45% хлопок, 124 м/50 г) — (400)450(500)550(600)65 0(700) г серого цвета на жакет + 50 г на шарф, 100 г синего цвета на жакет + 300 г на шарф, круговые и носочные спицы №3 и №3,5. Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицамиСерый пуловер с орнаментом

Размеры: 50/52, обхват груди 100/104 см

Вам потребуется: 500 г серой, по 30 г белой и чёрной пряжи (35% шерсти, 65% акрила, 100 г/150 м); круговые спицы № 4,5 и № 5,5. Вязание для мужчин / Вязание для мужчин спицами

Источник: https://klubokdel.ru/dlja-muzhchin/vjazanie-dlja-muzhchin-spicami/

Как вязыть мужские свитера спицами своими руками, для начинающих: замеры, простая модель, орнаменты, схемы, видео

В давние времена женщины сами мастерили одежду не только семье, но для продажи. Вязать умела почти каждая, а в Ирландии это вообще считалось мужским занятием, к которому не допускали женщин.

Популярность таких изделий сделанных своими руками всегда на высоте.

Согласитесь, ведь каждому человеку захочется иметь в своем гардеробе красивую вязаную вещицу, а если ты сделал ее сам, то это приятно вдвойне.

Нет ничего лучше, чем подарить любимому мужчине теплое и симпатичное дополнение, изготовив его самостоятельно. Такая вещь, как мужские свитера, вязанные спицами своими руками, наверняка понравятся отцу или мужу. И даже ваш вредный братец наверняка растает, получив этот замечательный подарок. Главное – знать основы вязания для начинающих, а уж там можно приниматься за работу.

Необходимые замеры

Перед тем, как начинать делать какую-либо вязаную вещь, следует в первую очередь подобрать модель. В этом может помочь Всемирная паутина, то бишь Интернет, или же журналы, которых сейчас великое множество. Не забудьте поинтересоваться у одаряемого о его любимых цветах. Может, он терпеть не может зеленый, а коричневый кажется ему слишком уж деревенским.

Наверняка следует узнать о предпочитаемых узорах в свитере, чтобы в дальнейшем выбрать схемы. Если таковой возможности нет, вам в помощь придут цветотипы внешности, благодаря которым подобрать расцветку не составить труда. Теперь, когда гамма и способы вязания узоров подобраны, нам нужна выкройка. Ведь очень легко ошибиться, и тогда изделие не подойдет по размеру.

Производим необходимые замеры для будущего свитера при помощи сантиметра. Измеряем сначала бедра по окружности. Потом определяемся с длиной рукавов и самого свитера. Далее меряем запястье и ширину плеч. Также никак не обойтись без окружности груди и шеи. Ну и наконец, верх руки надо замерять в широкой части.

Правильные замеры

Маленький совет: помните, что в среднем 2 петли равны 1 см. Это поможет вам произвести все необходимые вычисления.

Пора становиться закройщицами! Берем газеты или бумагу, ручку и линейку. И приступаем к черчению. Ниже пошагово приведено руководство для создания выкройки для начинающих, для мужского свитера своими руками:

Обхват груди разделим на 2. Это будет ширина. Обозначим ее Ш. Длина изделия – это высота (В). Чертим прямоугольник с полученными данными. Надо из ширины (т.е. Ш) вычесть окружность шеи, разделенную на 2.(Шг). Разделим наш прямоугольник пополам. Его середина – это середина Шг, которую надо отложить по обоим сторонам. Чертим глубину горловины. Она зависит от формы: с воротом, с горлом, V- образная и т.д. Для примера возьмем с горлом. Тогда глубина будет равна расстоянию от основанию шеи до косточек. На боках будет пройма для рукавов. Ее вычерчиваем так: сначала окружность груди делим на два. Из получившегося числа вычитаем ширину спины. У нас получится ширина проймы. Далее следует половину окружности разделить на 3. Это глубина нашей проймы. Для передней проймы прибавляем 4 см.

Чертеж построения выкройки

Основное направление самостоятельной вязки свитера – снизу и вверх. Однако некоторые вещи, например вязание реглана, делают наоборот, т.е. сверху вниз, тогда вещь будет посвободнее.

Теперь нам нужно создать выкройку рукава. Вот инструкция, попробуйте сами, это только кажется сложным.

Сначала делим полуокружность груди на 4. Прибавляем к этому числу 3. Это – головка нашего рукава. У него будет 2 ширины, т.к. понятно, что рука не везде одинаковая. Для ширины наверху надо разделить полуокружность груди на 1,5. Прибавляем 3 см. Нижняя ширина равна окружности запястья, разделенной на 2. Вычерчиваем четырехугольник. При этом головка рукава располагается в его верхней части.

Простая модель свитера

Теперь, когда с выкройками более-менее понятно, можно попробовать самим изготовить несколько простых моделей мужских свитеров, вязанных спицами. Для этого возьмем простую модель.

Опытные мастерицы советуют приобретать начинающим нитки, в основе которых есть шерсть овцы, которые также можно использовать и в вязании шарфа. В нашем примере размер свитера будет 52, значит, ниток понадобится 1 кг.

Основу узора составляет вязание резинки размером 1 на 1.

Простая модель свитера для новичков

Также мы будем использовать 2 сочетания. Первое такое: 4 петли изнаночные, потом 2 лицевые. Второе: сначала 10 петель изнаночных и 2 лицевых. Не забываем обязательно добавлять кромочные петельки в рядах – в начале, а затем в конце.

Важно Теперь мы проведем для вас мастер класс для начинающих со схемами и описанием вязания свитера парню. Перво –наперво нам нужно изготовить перед нашего свитера.

Набираем 98 петель. Продолжаем резинкой — 4 ряда. Применяем первое сочетание для 6 рядов. В самом начале ряда следует сделать 1 петлю лицевую. А вот в конце свяжем 4 изнаночных и еще 1 лицевую. Применяем второе сочетания, начиная ряд как в предыдущем примере. Следует создать таким образом 14 см. Повторяем п. № 3 и изготавливаем еще 23 см. Узор менять не надо, а вот петли нужно будет постепенно убавлять. Это мы делаем для проймы. Для этого по краям закрываем 2 петли через ряд. Затем закрываем по 1 три раза подряд. Измеряем высоту нашего свитера. Она должна достигнуть 51 см. Опять берем узор № 2. Вяжем спицами 14 см. Делаем горловину. Сначала условно поделим полотно на 3 равных части. При этом в середине должно быть 14 петель. Заранее припасаем длинную английскую булавку или спицу, на которые надо перекинуть эти петли. Далее к данным петлям следует добавить новые петельки, которые снимаем через ряд. Тогда горловина будет округлая. Последовательность такова: сначала одна петля; затем 3, снова 1, две, потом 4 и одна. Измеряем высоту, которая должна достигать 68 см. Закрываем петли по краям полочки, выполняя скос – 12 петель 2 раза (каждый 2й ряд).

Когда вы изготовили перед, сделать спинку свитера самостоятельно вам уже не составить труда. Точно также, как и перед, вот только выреза для горловины не будет.

Теперь мы смастерим рукава. Их всегда начинают делать с запястья, хотя есть мастерицы, которым удобнее наоборот. Но мы еще не мастера, поэтому набираем 56 петелек и вяжем резинку. Таким образом создаем 4 ряда. Далее берем узор №1 и им вяжем 9 см, не забывая про начало и конец в рядах (см. описание полочки).

Потом прибавляем петли, чтобы рукав начал формироваться.

1 петля прибавляется 3 раза через 5 рядов, придерживаясь такой мини-схемы: начало ряда – из одной две; потом по 1 через каждые 3 ряда (повторять 17 раз).

Измеряем высоту рукава – на данном этапе она должна достигнуть 51 см. Далее закрываем рукав так: через ряд 2 петли с 1 стороны. Затем нужно закрыть еще по 1 три раза. Итого высота равна 57 см.

Последний штрих – это сборка изделия. Сшиваем очень аккуратно все детали. Следом вывязываем горловину. Если помните, на булавках у нас были петли. Их надо перекинуть на круговые спицы, а потом вязать узором №1. Чтобы горло сформировалось, петли провязываем как одну со следующей вместе. Снова меряем высоту горла — она должна достигнуть 7 см, потом петли нужно закрыть.

Свитер с орнаментом своими руками

Такие модели мужских свитеров, вязанных спицами, смотрятся интересно, подойдут и для отдыха, и для поездки в гости. Они стильные и никогда не выходят из моды. Для них используются 2 орнамента и узор, называемый «лицевая гладь».

Свитер с орнаментом для начинающих

Как же сделать эту модель мужского свитеря самой? Сначала мы вывязываем перед, а затем и спинку. Не забываем про выемки для горловины. Также выполняем скосы для рукавов. При этом для спинки выполняем резинку и идем вверх ею 6 рядов. Потом уже идет лицевая гладь.

Для того, чтобы выполнить перед, мы применяем узор. Сначала идет резинка – как и для спинки, 6 см. Далее вяжем лицевую гладь 100 см. Берем спицы толще тех, какими вязали, на 0,5 больше. Вяжем орнамент № 1. Описание орнаментов вы можете увидеть внизу на фото. Потом спицы опять меняем и снова выполняем лицевую гладь.

Фото орнамента

Совет Чтобы сделать скосы, убавляем петли, используя описание рукавов в простой модели. Однако резинка должна быть 18 рядов. Далее вяжем лицевую гладь. 122 ряда. Меряем высоту нашего рукава, которая должна достичь 52 см. Производим обмен спиц и вяжем орнамент № 2. Когда узор закончится, снова меняем и продолжаем вязать лицевой гладью.

Вот таким образом мы своими руками изготовили свитер для любимого мужчины. Осталось его собрать, а потом смастерить горловину при помощи круговых спиц. Для этого вяжем резинку размером 2 на 2 и 18 см высотой.

Источник: https://SovetProst.ru/master-klass-vyazaniya-spitsami-muzhskikh-sviterov.html

Мужской свитер спицами

Учимся вязать идеальный мужской свитер спицами: детальный разбор по моделям, секреты вязания свитеров.

Вязание — одно из популярных направлений, которое захватывает женщин и мужчин всего мира. Это отличная возможность творить с пользой, ведь в процессе работы создаются нужные каждый день вещи. В этой статье мы расскажем, как связать мужской свитер, какие есть виды выкроек, а также как правильно сделать расчеты.

Виды мужских свитеров: обзор, выкройки, фото

Прежде чем вы начнете вязать, стоит определиться с моделью свитера, и тем как вы будете его вязать. Мы приведем самые популярные виды и некоторые пояснения к ним.

Мужской свитер реглан вязаный сверху вниз. Чаще всего вяжется бесшовным, в зависимости от пожеланий мужчины модель комплектуется высоким отложным воротником или круглой горловиной;

Чаще всего вяжется бесшовным, в зависимости от пожеланий мужчины модель комплектуется высоким отложным воротником или круглой горловиной; Мужской свитер реглан вязаный снизу вверх. Также чаще всего вяжется вкруговую бесшовным способом, но иногда вязальщицы предпочитают вязать отдельно спинку и лицо;

Также чаще всего вяжется вкруговую бесшовным способом, но иногда вязальщицы предпочитают вязать отдельно спинку и лицо; Мужской свитер с втачным рукавом — одна из самых популярных моделей среди мужчин, и соответственно вязальщиц. Вяжется снизу вверх, как цельно, так и разделяясь на спинку и переднюю часть;

— одна из самых популярных моделей среди мужчин, и соответственно вязальщиц. Вяжется снизу вверх, как цельно, так и разделяясь на спинку и переднюю часть; Мужской свитер со спущенной проймой. Популярная мешковатая модель, которую выбирает не только молодежь, но и солидные мужчины. В отличие от предыдущих вариантов — идеальное для новичков, так как не требует сложных манипуляций.

Определившись с моделью, рекомендуем пусть не в полный размер, но нарисовать себе схематическую выкройку, чтобы вы визуально понимали что вяжете.

Особенно важно для новичков, которые вяжут по видео, так как есть риск просто повторять манипуляции за видео-уроком и не понимать что вы делаете, а следовательно, в случае возникновения ошибки, вы так ее и не обнаружите.

А появится она в момент сборки или примерки, что однозначно огорчит.

Схематическая выкройка мужского свитера реглан. Обратите внимание что спинка и перед изделия совпадают полностью, кроме горловины. Рукава в реглане всегда вяжутся одинаковыми.

Схематическая выкройка мужского свитера реглан

Схематическая выкройка мужского свитера с втачным рукавом. Пусть не пугает сложность выкройки, так как первый раз вы наверняка будете вязать по мастер-классу, а соответственно все прибавки будут даны, но вы их уже будете делать осознанно.

Схематическая выкройка мужского свитера с втачным рукавом

Схематическая выкройка мужского свитера со спущенной проймой. Эта модель смотрится обычно мешковато и уютно, идеальна для крупной вязки и пушистой пряжи по типу ангоры и мохера. Как видите по схеме это отличнейшее решение для новичка, так как нет никаких сложных добавлений или сокращений, расчетов и вообще сложностей.

Схематическая выкройка мужского свитера со спущенной проймой

Выбираем узор для мужского свитера спицами: схема с описанием

Новичкам лучше всего выбирать простые узоры, а вот более опытным мастерицам, скорее всего, захочется сложных узоров, косичек и модных аранов. Стоит помнить, что разные узоры по-разному ложатся в зависимости от выбранной пряжи, а также золотое правило — чем пушистее пряжа, тем проще узор, так как сложные узоры будут попросту теряться в ворсинках.

Далее набираем 20-25 петель и вяжем узор, если рапорт узора больше — набираем большее количество петель, если несколько узоров, набираем так, чтобы все узоры были на образце. Провязываем 10 см, закрываем петли, стираем и сушим образец и только после этого замеряем и высчитываем количество петель для изделия.

Важно: помимо объема груди, рук и талии необходимо добавлять припуск на свободное облегание:

Облегающий свитер — 0 см;

Свитер по фигуре — 1-3 см;

Свободный свитер — 4-5 см.

И в заключение к этому пункту приведем модную схему аранов для мужских свитеров.

Модный узор аранами в скандинавском стилеАраны спицами для мужских свитеров — схемаЗамысловатые араны ромбами для мужских свитеров: образец и схема

Лучшая резинка для мужского свитера спицами: схема с описанием

Мужской свитер — весьма объемное изделие, на вязание которого уйдет от 5 дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности изделия и вашей скорости. Поэтому стоит выбирать качественную пряжу, делать просчет петель только после ВТО (влажно-тепловой обработки), а также уделять должное внимание деталям, чтобы изделие носилось долго и в радость.

Как вы знаете резинка — место, которое растягивается и тем самым портит внешний вид изделия в первую очередь. Мы предлагает отказаться от обычных или английских резинок для манжетов в пользу не особо растягиваемой резинки, которую можно вязать как 1х1, так и 2х2. Для опытных вязальщиц приводим схему и простое описание, а для новичков видео-уроки.

Схема двойной не растягиваемой резинки

Итак, все просто, вяжите резинку 1х1 первых два ряда как обычно (лицо и изнанка), с 3-его ряда: лицевая петля снимается, нитка за вязанием, изнаночная провязывается, и так до конца ряда повтор рапорта. Изнанка — резинка вяжется как обычно.

Таким же способом вы можете вязать: первый ряд 1х1, со второго ряда: лицевая петля провязывается как обычно, изнанка снимается, нитка перед вязанием. Оба способа верны, вяжутся одинаково просто, но расход пряжи увеличивается на 30%, за счет протяжек, которые не дают растягиваться манжету.

Видео: Резинка, которая не растягивается. Спицы

Еще один секрет идеального мужского свитера — эластичное закрытие петель. Действительно важный фактор, который с одной стороны позволяет изготавливать уникальные по дизайну вещи, с другой стороны для поклонников фабричных изделий (во многом из-за опыта ношения некачественных изделий) эластичное изделие быстро возвращает первоначальную форму.

Для эластичного закрытия резинки (разбираем только резинку, так как именно она на манжетах мужских свитеров) потребуется иголка с широким ушком и тупым острием. Они бывают металлическими и пластиковыми, продаются в магазинах рукоделия, тканях и т.д.

Видео: Как закрыть резинку 1х1 иглой? Эластичный край. Уроки вязания спицами

Сборка мужского свитера

Идеальное решение, конечно же — бесшовные модели. В остальных случаях необходима сборка изделия. И тут кроется еще один секрет. Многие мастерицы рекомендуют изначально провести ВТО деталей, и лишь после их собирать.

Обратите внимание, что трикотаж даже при ручной стирке, стекании в сетке (вместо отжима) и горизонтальной сушке может незначительно измениться в размерах. И если при носке это действительно незначительно, но при сшивании это может стать весьма большой проблемой.

Поэтому мы рекомендуем сначала провести сборку изделия, а лишь потом стирать и сушить, как описано выше.

Секрет идеальных плеч на мужском свитере

У многих, даже опытных мастериц возникают сложности с плечевым швом. Как бы хорошо он не был сшит, после длительного ношения, к сожалению, материал тянется.

Этому есть простейшее решение — хлопковая тесьма в магазинах ткани. Стоит копейки, цветовая гамма обширна, и толщина 0.5 см позволяет пришить ее практически незаметно.

Пришивать рекомендуется сплошной линией от одного плеча к другому, прошивая также горловину по спинке.

Как связать мужской свитер спицами реглан: схема с описанием

В этом разделе мы приведем несколько мастер-классов мужского свитера реглан, один из которых вяжется сверху вниз, а второй, наоборот, снизу вверх. Обратите внимание, что из мастер-классов вы можете брать лишь основы, а узоры выбирать по своему усмотрению.

Видео: Как вязала серый мужской свитер? Реглан сверху

Видео: Мужской пуловер спицами с рукавом «реглан» снизу

В дополнение мы приводим пошаговый мастер-класс по вязанию реглана сверху вниз. Для начала потребуется сделать рассечет петель таким образом: вяжем образец и высчитываем среднее количество петель на 1 см. Замеряем объем горловины (по любому готовому изделию) и умножаем сантиметры на количество петель.

Набираем петли итальянским способом или любым другим для получения эластичного края на круговых спицах длиной 40 см, или носочных спицах из 5 шт. Последний ряд соединяем с первым, образуя кольцо, и если воротник стойка — вяжем резинку 1х1 или 2х2 (рекомендуем не растягиваемую).

Мы же не будем останавливаться на простом этапе вывязывания трубы и перейдем к ростку. А соответственно первый ряд провязываем лицевыми, чтобы лучше ориентироваться. В первую очередь помечаем регланные линии маркерами или контрастными нитками, которые будем перебрасывать из ряда в ряд.

Эластичный набор петель на спицу

Итак, начинаем вязать по рядам:

Закрываем круг и расставляем маркеры

Ряд: начало — регланная линия по спинке в самом начале, далее делаем накид, 2 лицевые и 1 снимается с обкрутом;

Вяжем первый ряд

Разворачиваем на изнанку и вяжем в обратную сторону: снимаем петлю с обкрутом, 2 лицевые, накид лицевой провязать, 2 лицевые, поднимаем протяжку как на фото, 2 лицевые, 1 снимаем с обкрутом;

Добавляем накиды на реглане

Ряд: все лицевыми, где обкрут — подтягиваем, снимаем 1 лицевую, делаем накид, 2 лицевые провязываем, делаем накид, все по спинке провязываем, обкрут поднять и провязать с петлей вместе;

Продолжаем вывязывать лицевую сторону реглана

Ряд: 2 лицевые, 1 лицевая снимается с обкрутом и т.д.;

Ряд: разворачиваем и вяжем изнанкой;

Ряд: разворачиваем и вяжем лицо;

Ряд: разворачиваем и вяжем изнанкой, добавляя с обеих сторон по 3 петельки с рукавов;

Ряд: лицевыми все;

Вот так необходимо вывязыть перед, и только после начать круговое вязание

Ряд: изнаночными захватывая еще по 3 петли с рукавов с каждой стороны;

Далее вяжем по рисунку, добавляя реглан, как описано выше до окончания проймы (замеряем сантиметром);

Вяжем реглан до окончания проймы (18-22 см) в зависимости от размера

Петли с рукавов сбрасываем на спицы, нить, булавки, кому как удобно;

Набираем воздушными петлями подрезы (под руками) от 3 до 7 петель в зависимости от толщины пряжи;

Добавляем подрезы

Замыкаем круг и вяжем вниз по рисунку до талии, вывязываем резинку и закрываем эластичным краем;

Заканчиваем мужской свитер реглан

Вяжем рукава сужая к низу по стороне подреза, вывязываем манжет и закрываем петли.

Как связать мужской свитер спицами с втачным рукавом: схема с описанием

Как мы уже говорили ранее, мужской свитер с втачным рукавом является одной из популярнейших моделей и не выходит из моды с сезона в сезон. Для первого раза рекомендуем вязать свитер по мастер-классу, а после того как вы поймете нюансы в построении деталей, вы сможете вязать любой свитер на выбор по своим эскизам.

Схема мужского свитера с втачным спущенным рукавом

Связать мужской свитер со спущенной проймой достаточно просто:

Вяжем образец, проводим ВТО, рассчитываем петли;

Набираем снизу резинку (можно на спинку и перед, можно круговым вязанием);

Вяжем резинку 5-7 см по желанию и переходим к основному узору;

Вяжем ровно до начала горловины и начинаем закрывать от середины по схеме, плечи закрываем ровно. Если у вас круговое вязание — дойти до проймы (17-24 см в зависимости от размера и пышности свитера) и под руками закрыть по 3 петли и далее вяжем перед и спинку отдельно друг от друга;

Схема круглой горловины мужского свитера

Сшиваем плечи и вяжем горловину;

Снизу вверх вяжем рукава, закрываем ровно и пришиваем, также можно набрать по пройме рукава и вязать вниз до манжета.

Схемы вязания стильных и модных мужских свитеров с описанием

Мужской свитер с рукавом реглан.

Мужской свитер с рукавом реглан

Мужской свитер толстыми нитками.

Мужской свитер толстыми ниткамиМужской свитер ромбами

Мужской свитер с узором жгут.

Мужской свитер с узором жгут

Мужской свитер с цельнокроенным рукавом.

Мужской свитер с цельнокроенным рукавом

Мужской свитер с рельефными полосами.

Мужской свитер с рельефными полосами

Мужской свитер с арановым узором.

Мужской свитер с арановым узором

Мужской свитер с капюшоном.

Мужской свитер с капюшоном

Мужской свитер с ромбовидным узором.

Мужской свитер с ромбовидным узором

Мужской свитер с продольными полосами.

Мужской свитер с продольными полосами

Мужской свитер для папы и сына.

Мужской свитер для папы и сына

Мужской свитер с рельефным узором.

Мужской свитер с рельефным узором

Красивый мужской свитер с косами.

Красивый мужской свитер с косами

Мужской свитер с воротником шаль.

Мужской свитер с воротником шаль

Мужской свитер с узором из ромбов.

Мужской свитер с узором из ромбов

Мужской вязанный свитер цельнокроенный.

Видео: мужской свитер спицами с втачным рукавом

Источник: https://heaclub.ru/muzhskoj-sviter-spicami-detalnaya-instrukciya-po-osnovam-vyazaniya-svitera-foto-vybiraem-vyazku-muzhskogo-svitera-mezhdu-reglanom-i-vtachnym-rukavom-podbiraem-uzor-sovety-sekrety-zakrytiya-petel

Связать мужской свитер спицами 2018: схемы с фото и видео

Связать мужской свитер спицами, даже по схемам и фото – занятие непростое. Дело все в размере. Придется запастись терпением, если есть желание порадовать дорогого человека обновкой. Но есть довольно простые модели, которые не требуют больших навыков и опыта.

С такими можно справиться быстрее. Рассмотрим несколько вариантов моделей и схем для мастериц разного уровня мастерства и притязаний. Но сначала немного о пряже, которую лучше использовать для мужских моделей.

Свитер может быть теплым, уютным для зимы или хлопковым, легким для теплого времени года. В этом плане пряжу можно выбирать по составу на свой вкус. Это может быть:

Из чего связать мужской свитер

Шерсть. Альпака или меринос самые мягкие и приятные к телу варианты. Пушистая нитка типа ангоры или мохера для мужчин не подойдет. Альпаку тоже нужно выбирать с добавлением шерсти или акрила, чтобы она не пушилась. Хлопок. Подойдет нитка мягкой скрутки, не мерсеризованная. Здесь стоит обращать внимание на толщину нити. Не стоит брать слишком тонкую. Акрил. Такая нитка удобна в работе, практична и не колется. Смессовая пряжа. Это, пожалуй, самый распространенный вариант. Обычно покупают шерсть с акрилом или хлопком. Встречается и хлопок с акрилом. У такой пряжи очень хорошие характеристики. Она приятна на ощупь, износостойкая.

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Выбирать нитку важно по производителю. К примеру, итальянская или германская пряжа будет качеством на порядок выше российской или турецкой нитки. Но цена, соответственно, будет выше в разы.

Мужской свитер в военном стиле

Опытные вязальщицы советуют не экономить на пряже и купить хорошую нитку. Она будет приятна в работе, и долгие годы будет радовать вас и владельца уже готовой вещи.

Спицы подбирайте под себя. У всех мастериц своя плотность вязания. Обычно на упаковке ниток указывают рекомендуемый вариант, отталкивайтесь от него.

Выкройки и узоры для мужского свитера спицами

Мужской свитер, как и женский, может быть связан несколькими способами:

Классический вариант с втачным рукавом, когда все детали вяжутся отдельно, вывязывается пройма и головка у рукава. Регланом сверху. Вязание начинают с горловины, расширяют полотно, делят на рукава и спинку с передней частью, довязывают раздельно. Регланом снизу. Вязание начинают с передней части и спинки до проймы. После вяжут рукава до проймы, соединяют все детали и верх довязывают вместе. Круглая кокетка. Вязание начинают сверху.

Связать мужской свитер с горловиной

Предлагаем попробовать связать мужской свитер спицами любым из перечисленных способов, а схемы и фотопредставлены далее.

Классическая выкройка и жаккард

Классический жаккардовый свитер

Свитер «Зимние грезы» связан простыми лицевыми петлями. Его изюминка – жаккардовый узор. Выкройка к свитеру довольно простая, она дана на фото. Схемы узора идут далее.

Пряжа для работы подойдет любая полушерстяная или чистая шерсть метражом 140 метров на 100 грамм.

Схемы вязания

Выкройка свитера

Работу начинаем снизу со спинки. Набираем необходимое количество петель основной нитью и вяжем фигурную резинку (схема 3) 10 сантиметров. После переходим на лицевую гладь. Постепенно нужно делать прибавления, расширяя полотно кверху. Связав нужное количество рядов, переходим на узор. Ориентируемся на схемы. Одновременно на расстоянии 37-42 см (для разных размеров разное значение) закрываем пройму с обеих сторон 1 раз. После завершения узора переходим на лицевую гладь основным цветом. Закрываем горловину по выкройке. Также вяжем переднюю часть, закрывая горловину по выкройке. Рукав начинаем с ажурной резинки, переходим на гладь основным цветом. Делаем прибавления, согласно выкройке. Собираем детали. Обвязываем горловину фигурной резинкой по схеме. Эта модель очень элегантна. Она может быть выполнена и в женском варианте.

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Свитер со стильным узорами из аранов и кос

Модный свитер с узорами

Свитер «Сибирь» связан из 100% шерсти. Метраж нитки 150 метров на 100 грамм. Особенность этой модели в интересном крое рукава. Вяжется свитер по классической схеме, сначала спинка и передняя часть, затем рукава. Выкройка приведена далее.

Выкройка свитера

Начинаем вязания со спинки с резинки 1 на 1. После распределяем петли для узора. Схемы даны далее. Спинку вяжем аналогично по выкройке.

Схемы вязания №1

Схемы вязания №2

После вяжем рукава. Стоит обратить внимание на выкройку рукава, он вяжется с продолжением головки рукава на плечо. Петли рукава распределяем для узора равномерно.

Круглая кокетка для мужской модели

Вязаный свитер с круглой кокеткой

Теперь рассмотрим, как связать мужской свитер спицами с круглой кокеткой и жаккардом сверху, схемы и фото к модели даны далее.

В этом году самым популярным узором и способом вязания свитера для мужчин и женщин является простой геометрический жаккард и круглая кокетка. Предлагаем связать этот вариант. Результат превзойдет все ожидания.

Для работы будет нужна шерстяная пряжа 150 м. на 100 гр. трех оттенков и круглые спицы с леской 40 см и 80 см.

Схемы вязания

Начинаем работу с горловины на спицах с леской 40 см. Набираем 57-61 петлю, в зависимости от размера. Вяжем кокетку, чередуя цвета, согласно схеме. Разделяем петли на рукава и основную часть. Откладываем петли рукав и вяжем основную часть, перейдя на спицы 80 см. Сверяемся с выкройкой. Заканчиваем вязание резинкой. Возвращаемся к рукавам и довязываем их на спицах 40 см. Заканчиваем каждый рукав резинкой.

Пуловер модели реглан сверху

Эта вещь вяжется по кругу, начиная сверху. Выполняется линия реглана, и после отдельно заканчиваются рукава и основная часть.

Мужской пуловер

Вязать этот свитер можно из любой пряжи метражом 140 метров в 100 граммах. Узор для вязки очень простой – чередование 6 лицевых и 6 изнаночных петель. Линия реглана вяжется из 6 лицевых петель, прибавления идут с каждой стороны от всех линий реглана.

Горловина обрабатывается после завершения работы резинкой 4 на 4 и прикитлевывается. Края свитера и рукавов можно обвязать крючком.

Особенность и главное преимущество этой модели – простота узора и отсутствие швов.

В других моделях, где требуется сшивать детали, важно красиво посадить рукав. Для этого можно использовать крючок и сшивать детали с изнанки полустолбиками.

Источник: https://diwis.ru/svyazat-muzhskoj-sviter-spitsami/

Женский свитер спицами — пошаговая инструкция, как связать, для начинающих

Вязание спицами все больше привлекает молодых девушек для воплощения фантазий – и это при наличии изобилия вещей в магазинах и торговых центрах. Ими движет желание быть индивидуальностью.

Разумеется, научиться вязать самостоятельно спицами для начинающих довольно сложно, но возможно – если проявить максимум терпения и аккуратности. Начинающим лучше приниматься за вязание шарфа или любого другого несложного изделия.

Те, кто уже справился с подобной, и на первый взгляд непосильной задачей, может приняться за вязание свитера. В статье будет представлена подробная информация о том, как это сделать с минимальными сложностями.

Выбираем пряжу

Для начала следует уделить внимание выбору пряжи, которую приобретают в специализированных магазинах. Зачастую здесь работают специалисты в вязании, поэтому могут подсказать с выбором.

В противном случае отдавайте предпочтение акрилу, шерсти с примесью акрила (50/50) или же хлопку – на сегодняшний день существует огромное количество хлопковой пряжи, которая в отличие от привычной тонкой и жесткой нити мягкая и держит тепло.

Не следует для первого опыта брать ангору, мохер или пряжу с люрексом.

Также не рекомендуется выбирать 100% шерсть, поскольку с ней будет много проблем – шерсть садится, поэтому вы можете ошибиться с расчетом размера.

Предварительно шерсть еще в мотках вымачивают в теплой воде и высушивают на теплой батарее или в другом теплом месте – это дает полноценную усадку мотка, поэтому вязать можно с учетом натуральных размеров модели.

Выбираем инструменты

Женский свитер можно вязать как на металлических, так и на деревянных спицах. Деревянные начинающим подходят лучше, поскольку они предотвращают внеплановый «слет» петель, что для начинающих является катастрофой – они не смогут «насадить» петли вновь, придется все распускать.

Что же касается подбора диаметра спиц к пряже, то руководствуйтесь имеющимися рекомендациями от производителей пряжи – на этикетках представлено указание какими спицами и крючком рекомендуется вязать из выбранной нити. Здесь же имеется указание характерно плотности, но не следует обращать на них внимание, потому как манера вязания у каждого индивидуальна – кто-то вяжет свободно, а кто-то туго натягивает нить на пальце.

Обратите внимание Обязательно приготовьте круговые спицы – спицы на леске – того же номера, что и основные. Они понадобятся для обвязки горловины.

Для расчета плотности необходимо набрать на спицы 20-30 петель и провязать около 10 см выбранным для свитера узором. Полученный образец следует отпарить утюгом или смочить и высушить должным образом, чтобы образец принял окончательный вид и форму. Уже после проводят расчеты количества петель на 1 см полотна, а также количества рядов на 1 см высоты. Запишите полученные результаты.

Выбор узора

Перед тем, как рассматривать вопрос, как связать свитер спицами, необходимо определиться с узором. Для начинающих используйте простую платочную вязку – ее вывязывают только лицевыми петлями.

Для наглядности и новичков в представленном виде рукоделия приводится видео набора петель на спицы и мастер-класс по вывязыванию лицевых петель. Изучив технику можно приступать к самостоятельному вывязыванию свитера.

Инструкция представлена пошагово, поэтому проблем не возникнет.

Вязание свитера спицами

Инструкция пошагово позволяет связать свитер спицами, как на картинке. Здесь используется объемная пряжа и спицы с номером 6-7 – это позволяет быстрее освоить технику вязания, а также быстро дойти до результата. Быстрый результат навевает новичков на новые фантазии и затягивает в ремесло.

Спинка

Начинать вязание изделия для женщин спицами лучше со спинки – если вы ошибетесь с размером, перед можно сделать чуть шире для груди. Итак, вязание спинки происходит в последовательности:

Наберите на спицы 52 петли – 50 петель пойдут в полотно, а 2 петли являются кромочными, которые не участвуют в расчетах вязания полотна спицами никогда. Первый ряд провяжите резинкой 1х1 – 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. Подобным чередованием дойдите до конца ряда. Переверните работу и продолжите вязание резинки методом «по рисунку». При наличии четного количества петель у вас получится, что второй ряд начнете вязанием изнаночной петлей. Провяжите резинкой 7-9 рядов. Начните вязание основного полотна с лицевого ряда – лицевой ряд «смотрит» на вас. Начинайте вязать далее спинку на высоту линии плеч, не доходя 3 см, только лицевыми петлями – так получится платочная вязка. Не следует начинающим тратить много времени для вывязывания пройм – это затруднит и немного запутает мастериц. Сделайте свой первый свитер спицами со спущенными рукавами. Дойдя до линии плеч, начинайте вывязывать горловину. Для этого провяжите с лицевой стороны 15 петель лицевыми петлями, закройте 20 петель, провяжите оставшиеся 15 петель. Теперь вы будете вязать плечи по-отдельности, но не снимайте петли на вспомогательные спицы. Переверните работу, провяжите всего 12 петель — последние 3 «убираются», провязыванием 2 петель вместе по рисунку. Опять переверните работу и провяжите еще один ряд в 12 петель. Закройте петли, если уже получилось 3 см для горловины. Присоедините нить к краю второго плеча и сделайте симметричное убавление, закройте петли, оторвите нить.

Перед

Теперь приступайте к вязанию переда, который при необходимости сделайте чуть шире (если грудь больше 3-его размера). Вязание осуществляется аналогично спинке, но до края плеч не довязывается 5 см – вывязывается горловина аналогична. Но с небольшими изменениями в расчетах петель:

Провяжите 19 петель, закройте 12 петель, провяжите оставшиеся 19 петель. Переверните работу и провяжите ряд с 15-ю петлями. Вновь переверните работу, закройте 3 петли, провяжите 12 петель – так довяжите 5 см вывязывания горловины. Аналогичным образом симметрично свяжите вторую часть переда.

Рукав

Выбранная модель вяжется со спущенными рукавами, то есть без вывязывания проймы. Соответственно, не придется осуществлять вывязывание линию проймы рукава. Здесь просто по окончанию вязания придется закрыть петли. Последовательность вязания рукава происходит следующим образом:

Наберите 24 петли и провяжите резинкой 1х1 те же 7 или 9 рядов. Теперь переходите на основную вязку, увеличивая петли в каждом 4-м ряду – делайте увеличения в лицевых рядах, чтобы сделать прибавки незаметными. Прибавку лучше делать путем протяжки дополнительной петли из предыдущего ряда. Подробная техника представлена на картинке. Можно воспользоваться и иными методами прибавления петель, но лучше делать это незаметно. Основным узором придется провязать примерно 30 рядов. С учетом прибавления петель после и перед кромочной в итоге должно получиться 38-42 петли. Закройте петли. Свяжите аналогично второй рукав.

Как связать свитер для женщины спицами – оказывается это не столь сложное занятие. Большинство даже опытных мастериц забрасывают уже связанные изделия и не желают возиться со сборкой. Начинающим же подобное не грозит в принципе – ими движет желание получить результат. Представленная модель не требует осуществления сложных действий.

Предварительно готовые детали лучше вымочить в воде и разложить их на полотенце для правильного формирования и высушки. После того, как детали высохнут, соедините детали любым удобным способом. Сначала сшейте плечевые швы. Затем пришейте рукава, а уже потом выполните боковые швы. Прогладьте получившиеся швы утюгом.

Если сшитый свитер получился по размеру, приступайте к обвязке горловины. Для этого круговыми спицами начинайте натягивать петли горловины свитера. Делается это с середины спинки. Аккуратно натяните петли на спицы – следите, чтобы их получилось четное количество.

Теперь приступайте к вывязыванию горловины — провяжите обвязку резинкой 1х1 как манжеты (потребуется 7-9 рядов). Иногда приходится уменьшать или увеличивать количество рядов обвязки горловины – это не приводит к ужасным последствиям, поэтому выполнять разрешается. Тем более, что новички могут сразу не угадать размер обвязки горловины.

При вывязывании горловины не требуется уменьшать количество петель – резинка получается эластичной, поэтому обвязка воротниковой зоны ляжет на шею девушки должным образом. Подробная техника обвязки горловины представляется в видео.

Итак, связать свитер для девушки спицами, даже если она начинающая мастерица, не так сложно, как кажется в самом начале. Главное – это максимально упрощать работу – выбирать более толстую нить, светлую пряжу, отдавать предпочтение простому узору.

Тогда вязание доставит не сложности, а удовольствие.

Источник: https://raikovstudio.ru/zhenskij-sviter-spicami-poshagovaya-instrukciya-kak-svyazat-dlya-nachinayushhix.html